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«Локомотив» обыграл «Куньлунь» в Ярославле

Железнодорожники добыли вторую победу в КХЛ-2023/24.
«Локомотив» обыграл «Куньлунь» в Ярославле
12 сентября 2023 21:10
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХК "Локомотив"

«Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Куньлунь» со счётом 2:1.

На гол защитника железнодорожников Андрея Сергеева (35-я минута) пекинский клуб ответил шайбой Спенсера Фу (40), но «Локомотив» вновь вышел вперед усилиями нападающего Ярослава Лихачёва (55).

Железнодорожники набрали 6 очков и поднялись в пятое место в Западной конференции, где «Ред Стар» с 8 очками является лидером.

16 сентября «Куньлунь» примет «Локомотив» на своем льду, но за два дня до этого сыграет в гостях против «Торпедо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) - «Куньлунь Ред Стар» - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Сергеев, 34:06; Лихачев, 54:49 - Фу, 39:13

источник: «Советский спорт»
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