Шайба Радулова принесла «Ак Барсу» победу над минским «Динамо» в овертайме

Во вторник, 12 сентября, в Казани прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и минским «Динамо». Победу одержали хозяева со счетом 2:1.

Победные шайбы в составе казанцев забросили Данила Журавлев (38-я минута) и Александр Радулов (61). У «Динамо» отличился Виталий Пинчук (8).

Таким образом, «Ак Барс» поднялся на второе место в таблице Восточной конференции с восемью очками. На счету «Динамо» седьмая строчка на Западе и пять баллов в активе.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет на выезде с «Салаватом Юлаевым», а минское «Динамо» поедет в гости к «Трактору». Оба матча пройдут 14 сентября.

КХЛ, регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) – «Динамо» (Минск) 2:1

Голы: Журавлев 38, Радулов 61, – Пинчук 8.