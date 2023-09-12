СКА потерпел третье поражение подряд, уступив без шансов «Спартаку»

Во вторник, 12 сентября, в Ледовом дворце состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Спартаком». Победу одержали красно-белые со счетом 3:0.
В составе гостей отличились Андрей Локтионов (31-я минута), Иван Морозов (37) и Ансель Галимов (60).
Таким образом, СКА потерпел третье поражение кряду. Команда Романа Ротенберга идет на девятом месте в таблице Западной конференции с четырьмя очками. «Спартак» располагается на третьей строчке с шестью баллами.
В следующем матче СКА примет московское «Динамо» 15 сентября, а «Спартак» днем ранее сыграет на выезде с «Витязем».
КХЛ, регулярный чемпионат.
СКА – «Спартак» 0:3
Голы: Локтионов 31, Морозов 37, Галимов 60.
источник: «Советский спорт»