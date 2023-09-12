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СКА потерпел третье поражение подряд, уступив без шансов «Спартаку»

Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
12 сентября 2023 21:50
автор: Александр Бойченко

Во вторник, 12 сентября, в Ледовом дворце состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Спартаком». Победу одержали красно-белые со счетом 3:0.

В составе гостей отличились Андрей Локтионов (31-я минута), Иван Морозов (37) и Ансель Галимов (60).

Таким образом, СКА потерпел третье поражение кряду. Команда Романа Ротенберга идет на девятом месте в таблице Западной конференции с четырьмя очками. «Спартак» располагается на третьей строчке с шестью баллами.

В следующем матче СКА примет московское «Динамо» 15 сентября, а «Спартак» днем ранее сыграет на выезде с «Витязем».

КХЛ, регулярный чемпионат.

СКА – «Спартак» 0:3

Голы: Локтионов 31, Морозов 37, Галимов 60.

источник: «Советский спорт»
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