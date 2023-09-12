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«Торпедо» обыграло «Адмирал» и возглавило Западную конференцию

У команды нет поражений в текущем сезоне.
12 сентября 2023 21:55
автор: Матвей Макаренко

«Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило «Адмирал» со счётом 3:1.

Автором первого гола стал Максим Летунов. Это случилось на 31-й минуте игры. На 38-й минуте Владислав Филатов удвоил преимущество хозяев. На 45-й минуте Павел Варфоломеев отыграл один гол. А на 57-й минуте Игорь Ларионов установил на табло итоговый счёт.

Нижегородцы набрали 8 очков и поднялись на первое место в Западной конференции.

14 сентября «Торпедо» сыграет с «Куньлунем», а «Адмирал» сыграет с «Авангардом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) - «Адмирал» (Владивосток) - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Летунов, 30:41; Фирстов, 37:20; Ларионов, 56:13 - Варфоломеев, 44:37.

источник: «Советский спорт»
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