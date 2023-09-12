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Вячеслав Быков: лучше быть тёмной лошадкой, она всегда опасна

Специалист высказался о «Салавате Юлаеве».
12 сентября 2023 22:28
автор: Тимур Пацюк

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Вячеслав Быков рассказал о победном опыте уфимской команды.

«У «Салавата» нет такого уровня исполнителей, какие были при мне? Не принижайте. Я всегда предпочитал, чтобы о моих командах меньше писали и говорили в СМИ. Лучше быть тёмной лошадкой, потому что она всегда опасна», - цитирует Быкова «Татар-информ».

Также специалист заявил, что важную роль играет психологическая работа тренерского штаба и амбиции молодёжи.

После четырёх матчей нынешнего сезона КХЛ в активе «Салавата Юлаева» 4 очка и шестая строчка в Восточной конференции.

источник: Татар-информ
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