Вячеслав Быков: лучше быть тёмной лошадкой, она всегда опасна

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Вячеслав Быков рассказал о победном опыте уфимской команды.

«У «Салавата» нет такого уровня исполнителей, какие были при мне? Не принижайте. Я всегда предпочитал, чтобы о моих командах меньше писали и говорили в СМИ. Лучше быть тёмной лошадкой, потому что она всегда опасна», - цитирует Быкова «Татар-информ».

Также специалист заявил, что важную роль играет психологическая работа тренерского штаба и амбиции молодёжи.

После четырёх матчей нынешнего сезона КХЛ в активе «Салавата Юлаева» 4 очка и шестая строчка в Восточной конференции.