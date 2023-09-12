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Роман Ротенберг назвал причину поражений СКА на старте сезона

На этот раз команда с берегов Невы уступила «Спартаку» (0:3).
12 сентября 2023 23:08
автор: Александр Бойченко

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ (0:3).

«У нас начало игры было тяжелым. Тяжелый календарь, но через это надо пройти. Вернули ребят в состав, которые сыграли первый матч в сезоне после травм. Они старались, но им было непросто. Впереди длинный сезон, будем их наигрывать. В третьем периоде команда показала ту игру, на которую мы рассчитываем», – цитирует Ротенберга пресс-служба КХЛ.

Команда Романа Ротенберга идет на девятом месте в таблице Западной конференции с четырьмя очками.

В следующем матче СКА примет московское «Динамо» 15 сентября.

источник: КХЛ
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