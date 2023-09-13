Овечкин отреагировал на критику Гашека в адрес НХЛ из-за выступления россиян

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на критику бывшего хоккеиста сборной Чехии Доминика Гашека в отношении НХЛ.

Ранее олимпийский чемпион 1998 года заявил, что лига не предпринимает никаких санкций в отношении российских игроков.

«Меня не сильно интересуют его заявления. Клубы НХЛ выбирают игроков по навыкам и способностям, а не по национальности», — цитирует Овечкина издание «Известия».

Гашек всячески призывал НХЛ отстранить российских хоккеистов. Кроме того, он критиковал чешский телеканал за трансляцию матчей с участием игроков из России.