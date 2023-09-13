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The Athletic: СКА разозлили слова Мичкова о желании играть в НХЛ, клуб может быть мстителен

Теперь Матвей выступает за «Сочи».
13 сентября 2023 08:26
автор: Тимур Пацюк

Колумнист The Athletic Чарли О’Коннор, освещающий жизнь вокруг «Филадельфии Флайерз», высказался о ситуации с Матвеем Мичковым. Накануне стало известно, что СКА отправил 18-летнего нападающего в «Сочи» на правах аренды.

«Поскольку СКА, кажется, не хочет видеть его в команде, может ли это открыть дверь для возможной сделки по его скорейшему переходу в НХЛ? Честно говоря, я не хочу никого обнадёживать по этому поводу. Является ли это возможным? Конечно. Также возможно, что они будут мстительны, потому что их разозлило то, что он открыто выразил желание перебраться в НХЛ, и они будут держаться за него назло», — говорится в сообщении.

Напомним, на драфте НХЛ 2023 года Мичков был выбран «Филадельфией» в первом раунде под общим седьмым номером.

В минувшем сезоне Матвей выступал за СКА и «Сочи». На его счету 30 матчей, 9 голов и 11 результативных передач.

источник: The Athletic
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