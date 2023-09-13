«Ничего хорошего сегодня не показал». Арсений Грицюк высказался о первом матче за СКА

Форвард СКА Арсений Грицюк поделился эмоциями от своей дебютной игры за питерский клуб. Накануне армейцы уступили «Спартаку» в матче регулярного чемпионата КХЛ – 0:3.

«Я ничего хорошего сегодня на льду не показал. Нужно отталкиваться от своих ошибок и проанализировать, что не получилось. Я пропустил много времени, не был с командой. Мы не имеем права так играть в такой команде», — цитирует Грицюка «Матч ТВ».

Арсений выступал за «Омских ястребов», «Ижсталь», три года провёл в Омске. В минувшем сезоне на его счету 66 матчей и 39 (15+24) очков в регулярке за «Авангард». В плей-офф Грицюк забросил три шайбы и отдал один результативный пас за 11 игр.