Игорь Ларионов: в «Торпедо» всегда придерживаемся плана — играть все три периода в активный хоккей

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал, в чём секрет его команды на старте сезона КХЛ. Накануне нижегородцы обыграли в родных стенах «Адмирал» (3:1).

«Всегда придерживаемся плана на матч — играть все три периода в активный хоккей. Бывают, безусловно, ошибки, которые привели к голу, но без этого никак. Рады, что победили, спасибо ребятам и всему коллективу», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».

Добавим, что ранее торпедовцы обыграли «Локомотив» (5:2), СКА (4:3) и минское «Динамо» (6:4). С 8 очками клуб из Нижегородской области занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции.

Напомним, в прошлом сезоне подопечные Ларионова добрались до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступили СКА (0-4).