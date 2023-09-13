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Ник Холден завершил карьеру в 36 лет и стал тренером «Вегаса» по развитию игроков

У канадца более 650 матчей в НХЛ.
13 сентября 2023 08:58
автор: Тимур Пацюк

Защитник Ник Холден завершил карьеру и стал тренером «Вегас Голден Найтс» по развитию игроков. Информация об этом появилась на сайте клуба из Парадайса.

36-летний специалист будет работать с молодыми хоккеистами из системы клуба, преимущественно – с игроками обороны.

Холден выступал за «Коламбус Блю Джекетс», «Колорадо Эвеланш», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон Брюинз», «Вегас» и «Оттаву Сенаторз». Всего на его счету в Национальной хоккейной лиге 654 матча, 52 заброшенные шайбы и 126 голевых пасов.

В 2022 году со сборной Канады Ник завоевал серебро на чемпионате мира в Хельсинки.

Подчеркнём, что «Вегас» - действующий обладатель Кубка Стэнли.

источник: ХК «Вегас Голден Найтс»
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