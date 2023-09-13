В НХЛ прокомментировали слухи о том, что Бэбкок требовал личные фото у игроков «Коламбуса»

Хоккейный функционер Билл Дэйли, занимающий должность заместителя комиссара НХЛ, отреагировал на информацию о том, что наставник «Коламбуса» Майк Бэбкок заставлял хоккеистов клуба показывать личные фотографии на смартфонах.

«Мы связались с клубом, и я знаю, что Ассоциация игроков связалась напрямую с игроками. То, что сообщил Пол Биссонетт, не согласуется с тем, что сообщают хоккеисты. Никто из них не считал, что эта просьба была неприемлемой. Однако НХЛ считает эту ситуацию проблемной», — заявил Дейли в интервью журналисту Нику Котсонику.

Ранее капитан «Коламбуса» Бун Дженнер заявил, что их наставник просто пытался лучше узнать хоккеистов команды. Кроме того, он сам делился с ними личными фотографиями.