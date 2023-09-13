Андрей Назаров заявил, что драки являются неотъемлемой частью хоккея

Российский специалист Андрей Назаров, ранее работавший в СКА, «Нефтехимике» и «Сочи», поделился мнением о драках в хоккее.

Вспоминая матч между «Сибирью» и «Барысом», завершившийся со счётом 0:0, он заявил, что отсутствие заброшенных шайб не должно быть нормой для хоккея. По его мнению, в таких ситуация необходима драка.

«Если игра не идёт и что-то не получается, то обязательно нужно взбодрить ребят, дать им выпустить пар. Это в футболе если одного человека коснёшься пальцем, то он сразу падает замертво и начинает валяться, а в хоккей играют настоящие мужики, здесь всё другое. Драка для них – в порядке вещей», – заявил Назаров в интервью изданию «Чемпионат».