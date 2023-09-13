Кожевников оценил переход Матвея Мичкова в «Сочи»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал переход Матвея Мичкова на правах аренды из СКА в «Сочи».

Южане арендовали 18-летнего хоккеиста у питерской команды во вторник, 12 сентября.

«Я считаю, что это правильное решение. У Матвея будет больше свободы и игрового времени, а значит, он будет прогрессировать. Мичков еще молод, поэтому не смог закрепиться в СКА. Это тренерское решение: возможно, Матвей пока что не вписывается в игровую схему команды. Я буду надеяться, что он не затеряется, как было со многими ребятами, у него для этого есть все необходимые качества», — приводит слова Кожевникова RT.

В сезоне-2022/2023 Мичков также выступал в составе «Сочи» на правах аренды. За сочинский клуб в КХЛ он сыграл 27 матчей, забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач.