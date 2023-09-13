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Кожевников оценил переход Матвея Мичкова в «Сочи»

Форвард отправился в стан «барсов» на правах аренды.
13 сентября 2023 16:26
автор: Глеб Шевяков

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал переход Матвея Мичкова на правах аренды из СКА в «Сочи».

Южане арендовали 18-летнего хоккеиста у питерской команды во вторник, 12 сентября.

«Я считаю, что это правильное решение. У Матвея будет больше свободы и игрового времени, а значит, он будет прогрессировать. Мичков еще молод, поэтому не смог закрепиться в СКА. Это тренерское решение: возможно, Матвей пока что не вписывается в игровую схему команды. Я буду надеяться, что он не затеряется, как было со многими ребятами, у него для этого есть все необходимые качества», — приводит слова Кожевникова RT.

В сезоне-2022/2023 Мичков также выступал в составе «Сочи» на правах аренды. За сочинский клуб в КХЛ он сыграл 27 матчей, забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач.

источник: «RT на русском»
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