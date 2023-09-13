«Амур» в серии буллитов победил «Сибирь» в гостевом матче КХЛ 

Хоккеисты «Амура» на выезде оказались сильнее «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Основное время встречи завершилось со счётом 1:1.

За хозяев площадки заброшенной шайбой отметился Николай Прохоркин (38-я минута). В составе гостей гол забил Пётр Хохряков.

В овертайме шайбы заброшены не были. Победителем серии буллитов стал клуб из Хабаровска – 3:2.

Таким образом, «Амур» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав шесть очков после шести сыгранных матчей. «Сибирь» находится на седьмой позиции, имея в своём активе пять баллов.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Сибирь» – «Амур» – 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0)

Голы: Прохоркин, 37:18 – Пётр Хохряков, 24:38

Серия буллитов: 2-3.