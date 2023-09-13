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«Сочи» в овертайме одержал волевую победу над «Северсталью»

«Барсы» забросили три шайбы в третьем периоде и переломили ход игры.
13 сентября 2023 21:28
автор: Глеб Шевяков

«Сочи» в овертайме обыграл «Северсталь» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 5:4 ОТ в пользу гостевой команды.

За хозяев площадки дубль оформил Александр Скоренов (32-я, 34-я минуты), голы на счету Дмитрия Моисеева (26) и Егора Степанова (59). В составе сочинского клуба по две шайбы забросили Тимур Хафизов (29, 58) и Грэм Джесси (43, 58), одна шайба, забитая в овертайме, в активе Сергея Попова (64).

Таким образом, «Сочи» набирает шесть очков и поднимает на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» находится на седьмой позиции, имея в своём активе пять очков.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Северсталь» (Череповец) – «Сочи» 4:5 ОТ (0:0, 3:1, 1:3, 0:1)

Голы: Моисеев, 25:42; Скоренов, 31:45 (бол.), 33:48 (бол.); Степанов, 58:20 – Хафизов, 28:44 (бол.); Грэм 42:47, 57:11 (бол.); Хафизов, 57:32 (бол.); Попов, 63:39.

источник: «Советский спорт»
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