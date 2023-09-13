Дубль Рашевского помог «Динамо» обыграть ЦСКА в матче КХЛ

Московское «Динамо» обыграло столичный ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу бело-голубых.

В составе «Динамо» две шайбы забросил нападающий Дмитрий Рашевский, по одному разу отличились форварды Никита Гусев и Егор Петухов. У хозяев единственный точный бросок на счету нападающего Андрея Светлакова.

«Динамо» с восемью очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, ЦСКА с пятью баллами располагается на восьмой строчке.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

ЦСКА (Москва) – «Динамо» (Москва) – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Гусев, 04:19 (бол.); Светлаков, 31:39 (бол.); Рашевский, 39:56; Рашевский, 54:18 (бол.); Петухов, 59:36 (п. в.).