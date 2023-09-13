Сергачёв назвал коррупцию главной проблемой российского хоккея

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв ответил на вопрос о главной проблеме российского хоккея.

«Коррупция, она вылезает из государственных денег, которые пилятся. Наверно, самая большая проблема – это то, что хоккей – государственная тема. Нет развития у тренерского штаба, они на своем месте сидят, и всё. Им платят зарплату и никуда не лезут», — приводит слова Сергачёва Forbes.

Сергачёв дебютировал в составе «Тампы» в 2017 году. Всего в НХЛ он провёл 441 матч, забросил 46 шайб и сделал 192 результативные передачи. В Кубке Стэнли 25-летний защитник отметился девятью голами и 24 ассистами в 98 встречах.