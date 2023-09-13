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Тренер «Сочи» Кокорев оценил выступление Мичкова после перехода из СКА 

Ранее российский форвард второй раз за карьеру отправился в аренду в сочинский клуб.
13 сентября 2023 22:47
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев высказался об игре нападающего команды Матвея Мичкова после перехода из СКА в матче с «Северсталью» (5:4 ОТ) в рамках КХЛ.

В прошедшей игре 18-летний хоккеист записал в свой актив две результативные передачи.

«Как оценю игру Мичкова, в какой форме он прибыл? В хорошей форме. Хорошо играл, были моменты, немножко не получилось забить. Но я знаю, что Матвей в каждой игре хочет набирать очки, помогать команде, сегодня то же самое было», — приводит слова Кокорева пресс-служба «Сочи».

В сезоне-2022/2023 Мичков также выступал в составе «Сочи» на правах аренды. В составе «барсов» в прошлом розыгрыше КХЛ он провёл 27 матчей и набрал 20 (9+11) очков.

источник: ХК «Сочи»
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