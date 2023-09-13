Фёдоров: ЦСКА не удалось сдержать эмоции в матче с «Динамо», получили много ненужных удалений

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со столичным «Динамо».

Встреча состоялась на домашнем льду армейцев и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

«Динамо» предложило нам очень высокий темп, особенно в первом периоде. Второй нам удалось сыграть намного лучше, но после этого все прекрасно всё видели – нам не удалось сдержать эмоции, где-то мы действовали на грани фола, а где-то переходили эту черту, получили много ненужных удалений», – приводит слова Фёдорова пресс-служба КХЛ.

ЦСКА проиграл второй матч подряд. Команда с пятью очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей встрече армейцы 16 сентября на домашней арене сыграют со столичным «Спартаком».