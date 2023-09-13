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Защитник «Тампы» Сергачёв рассказал, в чём заключается главный страх хоккеиста 

Российский игрок выступает за «молний» с 2017 года. 
13 сентября 2023 23:16
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв объяснил, чего больше всего боится каждый хоккеист.

«Главный страх хоккеиста? Когда колено в обратную сторону сгибается. У меня в этом году было такое, что нога застряла и колено в обратную сторону немножко выгнулось, хрустнуло. Я так испугался. Пришлось с игры уйти, на ногу наступать не мог. Но обошлось. А так, да, получить большую травму — самый большой страх», – приводит слова 25-летнего защитника Forbes.

Сергачёв играет в составе «Тампы» с 2017 года. В прошедшем сезоне КХЛ он провёл 79 матчей в регулярном чемпионате и заработал 64 (10+54) очка. На стадии плей-офф на его счету шесть игр, одна заброшенная шайба и два ассиста.

источник: Forbes
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