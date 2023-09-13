Главный тренер «Динамо» Кудашов извинился перед судьями матча с ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со столичным ЦСКА (4:1).

«Нервная, тяжёлая и эмоциональная игра. Была пара моментов, когда приходилось общаться с судьями. Если кто-то на меня обиделся, то прошу простить меня. То, о чём договаривались, команда выполнила. Старались играть плотно, быстро и агрессивно. Это и принесло нам результат», – приводит слова Кудашова «РИА Новости».

«Динамо» выиграло третий матч подряд и с восемью очками расположилось на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче москвичи 15 сентября сыграют в гостях с санкт-петербургским СКА.