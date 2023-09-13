Главный тренер «Сочи» оценил выступление Мичкова

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал выступление Матвея Мичкова в составе команды в матче с «Северсталью» (5:4 ОТ).

«Он в хорошей форме. Хорошо играл, были моменты, немножко не получилось забить. Но я знаю, что Матвей в каждой игре хочет набирать очки, помогать команде, сегодня то же самое было», приводит слова Кокорева пресс-служба команды.

В сезоне-2022/2023 Мичков также выступал в составе «Сочи» на правах аренды. В составе «барсов» в прошлом розыгрыше КХЛ он провёл 27 матчей и набрал 20 (9+11) очков.