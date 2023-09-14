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Сергачёв рассказал, в чём заключается уникальность Овечкина

Великая восьмёрка является примером для своих коллег.
14 сентября 2023 08:18
автор: Виталий Стопин

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сборной России Михаил Сергачёв высказался о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Хоккеист «молний» восхитился легендарным соотечественником.

«Саша Овечкин — большой человек. Во всех, абсолютно во всех планах. Это просто большой человек. В чём заключается его уникальность? Многие назовут бросок. Однако, на мой взгляд, стоит выделить чуйку. Он знает, где будет гол. Как говорил Уэйн Гретцки: «Хороший хоккеист находится там, где шайба, а легенда — там, где она будет». Так вот Овечкин знает, где шайба будет через полторы секунды», — приводит слова Сергачёва Forbes.ru.

Александр Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Россиянин был выбран «столичными» под первым номером на драфте НХЛ — 2004. Всю свою заокеанскую карьеру он проводит в составе «Вашингтона». В 2018 году россиянин помог «столичным» завоевать первый в истории клуба Кубок Стэнли.

В минувшем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата и записал на свой счёт 75 очков за результативность — 42 шайбы и 33 результативные передачи. Всего в НХЛ на его счету 822 точных броска, что делает его вторым снайпером в истории лиги.

источник: Forbes.ru
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