Форварды «Авангарда» Буше и Николишин внесены в список травмированных

Два хоккеиста «Авангарда» внесены в список травмированных.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, речь идёт о нападающих клуба из Омска Риде Буше и Иване Николишине. Отмечается, что оба нападающих получили травмы в матче с «Амуром» (1:5).

Американский хоккеист провёл лишь одну смену — ему разбили губу и выбили зуб. Николишин провёл на площадке весь матч, сыграв 18 минут и 26 секунд. О характере его повреждения не сообщается.

В четверг, 14 сентября «Авангард» примет дома «Адмирал». Начало встречи — в 16:30 мск.