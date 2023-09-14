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Фетисов прокомментировал слова Тардифа, который анонсировал новые санкции по делу Федотова

Мнение легендарного хоккеиста.
14 сентября 2023 08:55
автор: Виталий Овсянников

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал слова главы ИИХФ Люка Тардифа, который пообещал ввести новые санкции по делу Ивана Федотова.

«Что скажу по поводу слов Тардифа, который пообещал новые санкции по делу Федотова и который заявил, что пойдёт дальше в этом вопросе? Мне плевать на его мнение. Какие могут быть санкции со стороны ИИХФ? Мне это до лампочки», — цитирует Фетисова «ВсёПроСпорт.ру».

1 сентября ИИХФ наказала ФХР за то, что та позволила Федотову играть в матче КХЛ, несмотря на дисквалификацию до конца 2023 года. Еще ранее Международная федерация хоккея признала контракт Федотова с ЦСКА недействительным, встав на сторону клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз».

источник: «ВсеПроСпорт»
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