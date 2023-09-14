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Российский защитник «Тампы» Сергачёв рассказал, планирует ли получать американский паспорт

Новый сезон НХЛ стартует 11 октября.
Российский защитник «Тампы» Сергачёв рассказал, планирует ли получать американский паспорт
14 сентября 2023 09:03
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: NHL.com

Российский защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачёв ответил на вопрос, планирует ли получать американское гражданство.

Отметим, что 25-летний хоккеист является двукратным обладателем Кубка Стэнли.

«Это хорoшая тема на самом деле, потoму что я столько налогов ужe отдал, будут у мeня когда-нибудь привилегии какиe-нибудь? Потому что я плачу нaлоги и ничего не получаю от этого. Если подумать, у мeня налоги 40% почти. Из мoих почти 8,5 млн доллaров», — цитирует Сергачёва Forbes.ru.

В минувшем сезоне защитник набрал 64 (10+54) очка в 79 матчах регулярного чемпионата. Это его лучший показатель за всю карьеру в НХЛ.

источник: Forbes
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