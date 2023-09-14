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Михаил Сергачёв: Проворову после отказа от ЛГБТ-акции предлагали поехать на Украину

Некоторые североамериканские журналисты забыли нормы приличия.
14 сентября 2023 09:28
автор: Виталий Стопин

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал, как НХЛ повела себя на фоне решения бывшего хоккеиста «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова не надевать радужный свитер в поддержку ЛГБТ-сообществ.

«В США культура отмены сильнее, чем в России. Однако, как мы прекрасно видели, в случае с Ваней Проворовым она не сработала. Мы следили за новостями: много либералов и демократов «душили» его, пытались как-то с этим что-то сделать, а НХЛ даже хотела заплатить штраф в размере $1 млн и запретить Ивану играть. На NHL TV как-то заявили, мол, пусть едет участвовать в СВО на Украину. Такую вот хрень один заявил. Он там вообще чем думает? Интересно, что этот человек там до сих пор там работает.

Меня это расстроило, я не знаю, как Проворов на это реагировал, но надеюсь, что ему не очень сильно досталось», — цитирует Сергачёва Forbes.ru.

18 января Проворов не вышел на раскатку перед матчем НХЛ с «Анахайм Дакс» (5:2). Российский защитник отказался участвовать в разминке из‑за специальных джерси, пошитых в поддержку ЛГБТ-сообщества. После матча Проворов заявил, что отказался участвовать в данной акции из-за своего вероисповедания.

источник: Forbes.ru
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