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Матч звёзд КХЛ 2023 года состоится в Санкт-Петербурге на новой «СКА-Арене»

Игры пройдут 9 и 10 декабря.
14 сентября 2023 11:49
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 14 сентября, пресс-служба КХЛ объявила о месте проведения звёздного уикенда в сезоне-2023/24.

Матчи состоятся в Санкт-Петербурге на новой «СКА-Арене». Отмечается, что она будет окончательно введена в эксплуатацию в ближайшие два месяца.

Игры с участием лучших представителей КХЛ пройдут 9 и 10 декабря. Неделей ранее в Туле пройдет Матч звёзд ЖХЛ и Кубок вызова МХЛ.

Впервые данное мероприятие состоялось в феврале 2011 года в Санкт-Петербурге. Тогда Матч звёзд КХЛ прошёл на «Ледовом дворце». В прошлом сезоне звёздный уикенд состоялся в Челябинске на льду арены «Трактор» имени Валерия Белоусова.

источник: КХЛ
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