Матч звёзд КХЛ 2023 года состоится в Санкт-Петербурге на новой «СКА-Арене»

Сегодня, 14 сентября, пресс-служба КХЛ объявила о месте проведения звёздного уикенда в сезоне-2023/24.

Матчи состоятся в Санкт-Петербурге на новой «СКА-Арене». Отмечается, что она будет окончательно введена в эксплуатацию в ближайшие два месяца.

Игры с участием лучших представителей КХЛ пройдут 9 и 10 декабря. Неделей ранее в Туле пройдет Матч звёзд ЖХЛ и Кубок вызова МХЛ.

Впервые данное мероприятие состоялось в феврале 2011 года в Санкт-Петербурге. Тогда Матч звёзд КХЛ прошёл на «Ледовом дворце». В прошлом сезоне звёздный уикенд состоялся в Челябинске на льду арены «Трактор» имени Валерия Белоусова.