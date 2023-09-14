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Президент КХЛ высказался о возможном проведении матча в Монголии

Сообщается, что в игре могут принять участие команды, которые не попадут в плей-офф.
14 сентября 2023 16:09
автор: Александр Бойченко

Глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказался о возможном проведении выставочного матча лиги на территории Монголии.

«Мы на связи с министерством спорта Монголии. Рассматриваем тот факт, что это далеко. Нужно подготовить арену для соответствия техрегламенту. Это трудно. Выставочный матч мог бы пройти в апреле среди команд, не попавших в плей-офф», — передает слова Морозова РИА Новости.

Напомним, в нынешнем сезоне КХЛ выступают 23 команды. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА, который в финале одолел «Ак Барс» по сумме семи матчей (4:3).

источник: «РИА Новости»
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