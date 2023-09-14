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Агент Гусева не удивился мощному началу сезона от хоккеиста

Ранее хоккеист подписал соглашение с «Динамо».
14 сентября 2023 18:08
автор: Степан Шереметьев

Известный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Динамо» Никиты Гусева, оценил то, что хоккеист возглавил гонку бомбардиров КХЛ.

«Не удивляет такое мощное начало сезона от Гусева? Совершенно не удивляет. Тем более что у них сложилась хорошая тройка в «Динамо». Никита Гусев, как и Александр Радулов, в любой команде будет мощно начинать чемпионат. Самое главное, чтобы так было на протяжении всего сезона. Меня удивляло только то, что в НХЛ, когда он показывал хорошие игры, люди не заинтересовались. В НХЛ ему не дали возможности раскрыться? Вот, например, Клим Костин в одной команде играл в четвертом-пятом звене и, по мнению тренерского штаба, что-то не показывал. Или недавно в МХЛ один тренер сказал ребятам: «Вы старшие по возрасту и должны показывать результат, и если я это увижу, то буду вас ставить», а они четыре матча не играют. Как можно в таких условиях делать результат? Все знают, что большое счастье найти своего тренера», — приводит слова Черных «РБ Спорт».

18 июля «Динамо» объявило о переходе Гусева. Хоккеист подписал соглашение с московской командой на один сезон. 31-летний форвард набрал уже 10 (3+7) очков в 6 матчах нового чемпионата.

источник: «РБ-Спорт»
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