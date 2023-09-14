«Авангард» в овертайме обыграл «Адмирал»

В Омске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Авангард» и дальневосточный «Адмирал».

Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В первом периоде голов зрители не увидели.

Во второй двадцатиминутке команды дважды обменялись заброшенными шайбами - в составе «Авангарда» дубль оформил Михаил Беляев, у «Адмирала» отличились Прохор Корбит и Даниил Гутик. На старте третьего периода гости вышли вперёд усилиями Тайлера Граоваца, однако в концовке матча «Авангард» смог спастись благодаря голу Владимира Ткачёва.

В дополнительное время победу омичам принёс Рид Буше.