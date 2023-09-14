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Дубль Кузнецова помог «Автомобилисту» победить «Нефтехимик» в матче КХЛ 

Игра состоялась на арене «Уралец» в Екатеринбурге. 
14 сентября 2023 19:10
автор: Глеб Шевяков

Хоккеисты «Автомобилиста» дома нанесли поражение «Нефтехимику» в матче Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

За команду победителей дубль оформил Владимир Кузнецов (7-я, 15-я минуты), по шайбе забросили Сергей Широков (1) и Ефим Гуркин (29). Гости ответили голами Наиля Якупова (15) и Владимира Брюквина (22).

В настоящее время «Автомобилист» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе девять очков после шести сыгранных матчей. «Нефтехимик» идёт на 11-й позиции с тремя очками.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)

источник: «Советский спорт»
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