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«Трактор» обыграл минское «Динамо» в домашнем матче КХЛ

Подопечные Анвара Гатиятулина отправили в ворота соперника три шайбы.
14 сентября 2023 19:16
автор: Глеб Шевяков

Хоккеисты «Трактора» на своей площадке одержали победу над минским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Очная встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Семён Дер-Аргучинцев (10-я минута), Виктор Антипин (15) и Владимир Жарков (34). За гостей голы забили Джемел Смит (58) и Тимофей Ковгореня (60).

Таким образом, «Трактор» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав семь очков после шести сыгранных матчей. «Динамо» находится на девятой строчке на Западе с пятью баллами.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Трактор» (Челябинск) – «Динамо» (Минск) – 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

источник: «Советский спорт»
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