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«Салават Юлаев» переиграл «Ак Барс» в домашнем матче КХЛ

Матч состоялся в столице республики Башкортостан.
14 сентября 2023 19:20
автор: Александр Бойченко

В четверг, 14 сентября, в Уфе состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом». Победу одержали хозяева площадки со счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Вячеслав Лещенко (11, 34-я минуты) и Иван Дроздов (55). У гостей отличились Дмитрий Кагарлицкий (4) и Станислав Галиев (7).

Таким образом, «Салават Юлаев» набрал шесть баллов и перешел на шестое место в таблице Востока, в активе «Ак Барса» третья строчка и восемь очков.

В следующем матче «Салават» сыграет дома с «Торпедо» 18 сентября. «Ак Барс» сыграет с этой же командой двумя днями ранее.

КХЛ, регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Ак Барс» (Казань) 3:2

Голы: Лещенко 11, 34, Дроздов 55, – Кагарлицкий 4, Галиев 7

источник: «Советский спорт»
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