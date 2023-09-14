«Салават Юлаев» переиграл «Ак Барс» в домашнем матче КХЛ

В четверг, 14 сентября, в Уфе состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом». Победу одержали хозяева площадки со счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Вячеслав Лещенко (11, 34-я минуты) и Иван Дроздов (55). У гостей отличились Дмитрий Кагарлицкий (4) и Станислав Галиев (7).

Таким образом, «Салават Юлаев» набрал шесть баллов и перешел на шестое место в таблице Востока, в активе «Ак Барса» третья строчка и восемь очков.

В следующем матче «Салават» сыграет дома с «Торпедо» 18 сентября. «Ак Барс» сыграет с этой же командой двумя днями ранее.

КХЛ, регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Ак Барс» (Казань) 3:2

Голы: Лещенко 11, 34, Дроздов 55, – Кагарлицкий 4, Галиев 7