«Металлург» в овертайме обыграл «Ладу»

В Магнитогорске состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Металлург» и «Лада».

Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В первом периоде «Металлург» забросил в ворота «Лады» две безответные шайбы -0 отличились Данила Юров и Егор Коробкин.

До конца основного времени матча «ладе» удалось отыграться усилиями Владислава Червоненко и Троя Джозефо.

Встреча перешла в овертайм, где победу хозяевам принёс точный бросок Максима Хабарова.