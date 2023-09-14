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«Металлург» в овертайме обыграл «Ладу»

Встреча прошла в Магнитогорске.
14 сентября 2023 19:26
автор: Александр Кожевников

В Магнитогорске состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Металлург» и «Лада».

Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В первом периоде «Металлург» забросил в ворота «Лады» две безответные шайбы -0 отличились Данила Юров и Егор Коробкин.

До конца основного времени матча «ладе» удалось отыграться усилиями Владислава Червоненко и Троя Джозефо.

Встреча перешла в овертайм, где победу хозяевам принёс точный бросок Максима Хабарова.

источник: «Советский спорт»
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