Зинэтула Билялетдинов: Радулов делает всё необходимое, но не всегда получается

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Встреча состоялась на домашней арене башкирской команды и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Билялетдинов отметил, что хоккеисты его команды неудачно сыграли в неравных составах и ответил на вопрос об игре нападающего Александра Радулова.

«Игра Радулова? Александр – хороший спортсмен. Человек, который любит хоккей, предан хоккею. Он делает всё необходимое, но не всегда всё получается. Александр здорово работает, не жалеет себя. Хороший пример для остальных ребят», – приводит слова Билялетдиова пресс-служба «Ак Барса».

После шести матчей в нынешнем сезоне КХЛ «Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, в активе команды восемь очков. В следующей встрече казанцы 16 сентября примут нижегородский «Торпедо».