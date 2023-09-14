ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Зинэтула Билялетдинов: Радулов делает всё необходимое, но не всегда получается

Тренер «Ак Барса» оценил игру лидера команды.
14 сентября 2023 21:07
автор: Денис Владимиров

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Встреча состоялась на домашней арене башкирской команды и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Билялетдинов отметил, что хоккеисты его команды неудачно сыграли в неравных составах и ответил на вопрос об игре нападающего Александра Радулова.

«Игра Радулова? Александр – хороший спортсмен. Человек, который любит хоккей, предан хоккею. Он делает всё необходимое, но не всегда всё получается. Александр здорово работает, не жалеет себя. Хороший пример для остальных ребят», – приводит слова Билялетдиова пресс-служба «Ак Барса».

После шести матчей в нынешнем сезоне КХЛ «Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, в активе команды восемь очков. В следующей встрече казанцы 16 сентября примут нижегородский «Торпедо».

источник: ХК «Ак Барс»
«Металлург» в овертайме обыграл «Ладу»
Встреча прошла в Магнитогорске.
14.09.2023 19:26
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Салават Юлаев» переиграл «Ак Барс» в домашнем матче КХЛ
Матч состоялся в столице республики Башкортостан.
14.09.2023 19:20
Хоккей
автор: Александр Бойченко
«Трактор» обыграл минское «Динамо» в домашнем матче КХЛ
Подопечные Анвара Гатиятулина отправили в ворота соперника три шайбы.
14.09.2023 19:16
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Дубль Кузнецова помог «Автомобилисту» победить «Нефтехимик» в матче КХЛ 
Игра состоялась на арене «Уралец» в Екатеринбурге. 
14.09.2023 19:10
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Авангард» в овертайме обыграл «Адмирал»
Встреча проходила в Омске.
14.09.2023 19:05
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Агент Гусева не удивился мощному началу сезона от хоккеиста
Ранее хоккеист подписал соглашение с «Динамо».
14.09.2023 18:08
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Анне Кастеровой предложили зарабатывать до 2000 евро в месяц на сайте для взрослых
Анне Кастеровой предложили зарабатывать до 2000 евро в месяц на сайте для взрослых
Евгений Малкин вряд ли согласится
14.09.2023 17:30
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Президент КХЛ высказался о возможном проведении матча в Монголии
Сообщается, что в игре могут принять участие команды, которые не попадут в плей-офф.
14.09.2023 16:09
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Матч звёзд КХЛ 2023 года состоится в Санкт-Петербурге на новой «СКА-Арене»
Матч звёзд КХЛ 2023 года состоится в Санкт-Петербурге на новой «СКА-Арене»
Игры пройдут 9 и 10 декабря.
14.09.2023 11:49
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.