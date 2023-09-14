«Торпедо» одержало волевую победу над «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ

«Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило «Куньлунь» со счётом 5:2.

У клуба из Пекина дубль оформил Девин Броссо, забросивший одну шайбу в большинстве (8-я минута), а вторую в равных составах (37), на что клуб из России ответил реализацией численного преимущества от Максима Летунова (41), голом в меньшинстве Андрея Белевича и шайбами Василия Атанасова (55) и Летунова (58), который затем реализовал большинство (59).

Автозаводцы набрали 10 очков и возглавили Западную конференцию, китайская команда там же с 8 очками опустились на четвёртую позицию.

16 сентября «Куньлунь» примет на своем льду «Локомотив», «Торпедо» в этот же день сыграет в гостях с «Ак Барсом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) - «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) - 5:2 (0:1, 0:1, 5:0)

Голы: Летунов, 40:31 (бол.), 57:01, 58:19 (бол.); Белевич, 44:25 (мен.); Атанасов, 54:59 - Броссо, 7:17 (Бол.), 36:07