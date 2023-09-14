Разин назвал заслуженной победу «Металлурга» в матче с «Ладой»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с тольяттинской «Ладой» (3:2 ОТ).

«Приятно начинать играть наконец-то дома. Думаю, зрителям понравилась игра. Это первый матч – ребята хотели выложиться. Поэтому был такой сумбурчик. Все выкладывались по полной программе и заслуженно победили», – приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.

«Металлург» с 11 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. В следующей встрече магнитогорский клуб снова сыграет с «Ладой». Матч состоится на домашней арене «Металлурга» 16 сентября.