Дубль Голдобина помог «Спартаку» разгромить «Витязь» в матче КХЛ

Хоккеисты «Спартака» на выезде разгромили «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу столичного клуба.

За красно-белых дубль оформил Николай Голдобин (39-я, 42-я минуты), по голу забили Андрей Локтионов (13) и Иван Морозов (21). За хозяев площадки заброшенной шайбой отметился Владислав Цицюра (25).

Таким образом, «Спартак» набирает восемь очков и поднимается на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» по-прежнему находится на последней, 11-й строчке, имея в своём активе два очка.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Витязь» (Московская область) – «Спартак» (Москва) – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1).

Голы: Цицюра, 24:14 (бол.) – Локтионов, 12:04; Морозов, 20:19; Голдобин, 38:40, 41:52 (бол.).