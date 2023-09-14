Виктор Козлов: болельщики были седьмым полевым в матче с «Ак Барсом»

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (3:2).

«Очень эмоциональная игра. Такие эмоции в начале сезона, такая поддержка дорогого стоят. Верили в себя, потом появились эмоции. Дальше играли на эмоциях, на страсти. Болельщики были седьмым полевым», – приводит слова Козлова «Чемпионат».

«Салават Юлаев» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав шесть очков в пяти матчах. В следующей встрече уфимцы сыграют с нижегородским «Торпедо». Матч состоится 18 сентября.