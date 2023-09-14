ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Новиков считает, что поездка в Россию могла бы убрать резкость в заявлениях Гашека

Ранее Гашек заявил, что НХЛ должна платить миллиарды Украине.
14 сентября 2023 22:42
автор: Александр Кожевников

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал слова олимпийского чемпиона по хоккею Доминика Гашека, который ранее заявил, что НЗЛ должна платить Украине 2-4 миллиарда евро за игру россиян в лиге.

«Гашек позиционирует себя политиком с антироссийской позицией. Очевидно, что все его последние слова носят сугубо политический характер. Но теперь еще и выдвигает какие-то невообразимые требования, которые не делают ему чести в глазах людей. Доминика давно уже никто не слушает, пусть сам он этого и не видит. Посоветовал бы чеху лично приехать в Россию и прояснить ситуацию со всеми. Доминик — прославленный вратарь, которого у нас любили и которого продолжают уважать как выдающегося хоккеиста. Поездка в Россию могла бы убрать резкость в заявлениях Гашека», — приводит слова Новикова RT.

Отметим, что в чемпионате НХЛ выступали 50 российских полевых игроков и 12 вратарей.

источник: «RT на русском»
Виктор Козлов: болельщики были седьмым полевым в матче с «Ак Барсом»
«Салават Юлаев» победил в «зелёном дерби».
14.09.2023 22:03
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Дубль Голдобина помог «Спартаку» разгромить «Витязь» в матче КХЛ
Дубль Голдобина помог «Спартаку» разгромить «Витязь» в матче КХЛ
Встреча состоялась на арене имени Юрия Ляпкина в Балашихе.
14.09.2023 21:41
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Разин назвал заслуженной победу «Металлурга» в матче с «Ладой»
Магнитогорцы лидируют в Восточной конференции.
14.09.2023 21:39
Хоккей
автор: Денис Владимиров
«Торпедо» одержало волевую победу над «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ
«Торпедо» одержало волевую победу над «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ
Нижегородская команда отыгралась с 0:2.
14.09.2023 21:29
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Зинэтула Билялетдинов: Радулов делает всё необходимое, но не всегда получается
Тренер «Ак Барса» оценил игру лидера команды.
14.09.2023 21:07
Хоккей
автор: Денис Владимиров
«Металлург» в овертайме обыграл «Ладу»
«Металлург» в овертайме обыграл «Ладу»
Встреча прошла в Магнитогорске.
14.09.2023 19:26
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Салават Юлаев» переиграл «Ак Барс» в домашнем матче КХЛ
Матч состоялся в столице республики Башкортостан.
14.09.2023 19:20
Хоккей
автор: Александр Бойченко
«Трактор» обыграл минское «Динамо» в домашнем матче КХЛ
Подопечные Анвара Гатиятулина отправили в ворота соперника три шайбы.
14.09.2023 19:16
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Дубль Кузнецова помог «Автомобилисту» победить «Нефтехимик» в матче КХЛ 
Игра состоялась на арене «Уралец» в Екатеринбурге. 
14.09.2023 19:10
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.