Новиков считает, что поездка в Россию могла бы убрать резкость в заявлениях Гашека

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал слова олимпийского чемпиона по хоккею Доминика Гашека, который ранее заявил, что НЗЛ должна платить Украине 2-4 миллиарда евро за игру россиян в лиге.

«Гашек позиционирует себя политиком с антироссийской позицией. Очевидно, что все его последние слова носят сугубо политический характер. Но теперь еще и выдвигает какие-то невообразимые требования, которые не делают ему чести в глазах людей. Доминика давно уже никто не слушает, пусть сам он этого и не видит. Посоветовал бы чеху лично приехать в Россию и прояснить ситуацию со всеми. Доминик — прославленный вратарь, которого у нас любили и которого продолжают уважать как выдающегося хоккеиста. Поездка в Россию могла бы убрать резкость в заявлениях Гашека», — приводит слова Новикова RT.

Отметим, что в чемпионате НХЛ выступали 50 российских полевых игроков и 12 вратарей.