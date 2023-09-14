Жамнов: после победы над СКА говорили игрокам «Спартака», что с «Витязем» будет ещё тяжелее

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (4:1).

«Сразу после победы над СКА, ещё в раздевалке в Санкт-Петербурге, мы говорили с ребятами, что здесь будет ещё тяжелее. Да, «Витязь» идёт в конце турнирной таблицы, но это ни о чём не говорит. Только начало сезона, расслабляться нельзя. Хорошо, что ребята отнеслись к этому с пониманием», – приводит слова Жамнова пресс-служба КХЛ.

«Спартак» одержал вторую победу подряд и с восемью очками расположился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-белые сыграют в гостях с московским ЦСКА. Встреча состоится 16 сентября.