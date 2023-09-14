ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Жамнов: после победы над СКА говорили игрокам «Спартака», что с «Витязем» будет ещё тяжелее

Красно-белые продлили победную серию.
14 сентября 2023 23:06
автор: Денис Владимиров

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (4:1).

«Сразу после победы над СКА, ещё в раздевалке в Санкт-Петербурге, мы говорили с ребятами, что здесь будет ещё тяжелее. Да, «Витязь» идёт в конце турнирной таблицы, но это ни о чём не говорит. Только начало сезона, расслабляться нельзя. Хорошо, что ребята отнеслись к этому с пониманием», – приводит слова Жамнова пресс-служба КХЛ.

«Спартак» одержал вторую победу подряд и с восемью очками расположился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-белые сыграют в гостях с московским ЦСКА. Встреча состоится 16 сентября.

источник: КХЛ
Глеб Никитин призвал ставить на матчи «Торпедо» профессиональных комментаторов 
Политик остался недоволен работой журналиста, который комментировал встречу нижегородской команды с «Куньлунем».
14.09.2023 23:42
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Новиков считает, что поездка в Россию могла бы убрать резкость в заявлениях Гашека
Ранее Гашек заявил, что НХЛ должна платить миллиарды Украине.
14.09.2023 22:42
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Виктор Козлов: болельщики были седьмым полевым в матче с «Ак Барсом»
«Салават Юлаев» победил в «зелёном дерби».
14.09.2023 22:03
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Дубль Голдобина помог «Спартаку» разгромить «Витязь» в матче КХЛ
Дубль Голдобина помог «Спартаку» разгромить «Витязь» в матче КХЛ
Встреча состоялась на арене имени Юрия Ляпкина в Балашихе.
14.09.2023 21:41
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Разин назвал заслуженной победу «Металлурга» в матче с «Ладой»
Магнитогорцы лидируют в Восточной конференции.
14.09.2023 21:39
Хоккей
автор: Денис Владимиров
«Торпедо» одержало волевую победу над «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ
«Торпедо» одержало волевую победу над «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ
Нижегородская команда отыгралась с 0:2.
14.09.2023 21:29
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Зинэтула Билялетдинов: Радулов делает всё необходимое, но не всегда получается
Тренер «Ак Барса» оценил игру лидера команды.
14.09.2023 21:07
Хоккей
автор: Денис Владимиров
«Металлург» в овертайме обыграл «Ладу»
«Металлург» в овертайме обыграл «Ладу»
Встреча прошла в Магнитогорске.
14.09.2023 19:26
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Салават Юлаев» переиграл «Ак Барс» в домашнем матче КХЛ
Матч состоялся в столице республики Башкортостан.
14.09.2023 19:20
Хоккей
автор: Александр Бойченко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.