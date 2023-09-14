Глеб Никитин призвал ставить на матчи «Торпедо» профессиональных комментаторов 

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подверг критике работу комментатора КХЛ ТВ на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Куньлунем» (5:2).

«Дорогие болельщики «Торпедо», друзья! Кто смотрел матч? Ну, это прямо лучшая победа… Но! Кто смотрел по КХЛ-ТВ? Я смотрел. Комментатор через слово называл нас «волжанами», откровенно страдал за «Куньлунь». Прямым текстом. Трагедия в голосе. Ну это же невозможно слушать! К эфирам стоит готовиться, мы не волжане, мы — нижегородцы, торпедовцы… Просьба: на наши матчи ставить подготовленных и профессиональных комментаторов», — заявил политический деятель в своём телеграм-канале.

В настоящее время «Торпедо» лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав десять очков после пяти сыгранных матчей. В субботу, 16 сентября, подопечные Игоря Ларионова отправятся в гости к «Ак Барсу».