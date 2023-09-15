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Адам Фантилли сравнил российского хоккеиста Воронкова с Месси

23-летний форвард дебютировал за «Коламбус».
15 сентября 2023 08:18
автор: Виталий Овсянников

Канадский хоккеист Адам Фантилли, выступающий за «Коламбус», высказался о дебюте Дмитрия Воронкова в составе «Блю Джекетс».

Отметим, что российский хоккеист вышел на лёд в матче турнира проспектов НХЛ, в котором «Коламбус» одержал победу со счетом 7:3 над «Торонто».

«Мне очень нравится играть с ним. Его хоккейное чутье находится на новом уровне. Не знаю, видели ли вы пас, который он мне дал в конце, но это было что-то вроде Лионеля Месси… просто медленно в штрафную. Это было круто», — цитирует Фантилли The Columbus Dispatch.

Отметим, что в мае 23-летний форвард подписал двухлетний контракт с «Коламбус Блю Джекетс». В прошедшем сезоне КХЛ в составе «Ак Барса» Воронков сыграл 78 игр, забросил 26 шайб и оформил 17 результативных передач.

источник: The Columbus Dispatch
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