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Генеральный директор «Динамо» назвал Гусева топ-игроком КХЛ

«Мы прекрасно знали, кого берём в команду».
15 сентября 2023 09:02
автор: Виталий Овсянников

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал выступление Никиты Гусева в составе бело-голубых.

«Новички сразу же показывают себя в деле, и теперь не начнутся разговоры, на кого мы потратили деньги? Слава богу, что в «Динамо» такого нет. Наши спонсоры – это здравомыслящие люди, которые понимают, что всегда нужно какое-то время на адаптацию. Тот же Никита Гусев – это топ-игрок КХЛ, и мы прекрасно знали, кого берём в команду», — сказал Сушко в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, 18 июля «Динамо» объявило о переходе Гусева. Хоккеист подписал соглашение с московской командой на один сезон. 31-летний форвард набрал уже 10 (3+7) очков в 6 матчах нового чемпионата.

источник: Чемпионат.com
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