«Салават Юлаев» объявил о переходе нападающего Джоша Ливо из «Сент-Луиса»

Сегодня, 15 сентября, официальный сайт «Салавата Юлаева» сообщил о том, что канадский форвард Джош Ливо подписал годичный контракт с уфимским клубом.

В минувшем сезоне 30-летний нападающий провёл 51 матч за «Сент-Луис» в НХЛ, забил четыре гола и оформил 12 результативных передач. Также Ливо провёл две игры в АХЛ за «Спрингфилд Тандербёрдс», в которых отметился тремя голами и одним ассистом.

С 2013 по 2018 год он выступал за «Торонто». Также Ливо играл за «Ванкувер», «Калгари» и «Каролину». В общей сложности в НХЛ он сыграл 265 игр, забил 42 гола и оформил 51 результативную передачу.