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Майоров оценил выступление «Спартака» в текущем сезоне КХЛ 

Московская команда при двух поражениях одержала четыре победы в лиге.
15 сентября 2023 13:24
автор: Глеб Шевяков

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров поделился мнением об игре «Спартака» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2023/2024.

«Как игра «Спартака» может радовать, раз они проиграли домашние матчи «Адмиралу» и «Куньлуню»? При этом в матче с «Адмиралом» оставили совсем уж посредственное впечатление. Да, всухую обыграли в гостях СКА, это компенсация за плохой старт. Алексею Жамнову и его помощникам ещё много над чем работать. Прежде всего нужно добавить в стабильности. Не должно быть таких перепадов», — приводит слова Майорова «Чемпионат».

После шести проведённых матчей «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав восемь очков. В субботу, 16 сентября, «Спартак» сыграет на выезде против ЦСКА.

источник: Чемпионат.com
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