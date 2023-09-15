Гашек ответил Овечкину по поводу его высказывания о выступлении россиян в НХЛ

Бывший вратарь «Баффало Сэйбрз» и «Спартака» Доминик Гашек прокомментировал слова российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по поводу того, что клубы НХЛ отбирают себе игроков по навыкам и способностям и не акцентируют своё внимание на национальности.

Ранее экс-хоккеист сборной Чехии регулярно подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги в связи с тем, что оно не отказалось от российских игроков на фоне политических событий.

«Будучи гражданином России, Овечкин всегда представляет свою страну и является рекламой её действий. Позволяя Овечкину и другим российским хоккеистам играть, НХЛ делает огромную рекламу. Лига несёт ответственность за это и должна будет за это заплатить. НХЛ должна платить $ 2–4 млрд за каждый сезон, который показывает российскую рекламу», — пишет Гашек в своих соцсетях.

С февраля 2022 года российские спортсмены и сборные страны отстранены от участия в международных соревнованиях. В отличие от многих спортивных федераций, руководство НХЛ не отказалось от сотрудничества с хоккеистами из России.