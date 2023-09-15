«Место во взрослом хоккее нужно выгрызать зубами». Евгений Артюхин дал совет Матвею Мичкову

Бывший игрок «Тампа Бэй-Лайтнинг» Евгений Артюхин высказался о ситуации с форвардом Матвеем Мичковым. Хоккеист был вновь отправлен питерским СКА в аренду в «Сочи».

«Мичков в свои 18 лет не такой уж и новичок, мы о нём слышим уже года три. Но Матвей прав в том, что в его ситуации главное – запастись терпением. Это всегда тяжело – переходить из молодёжного во взрослый хоккей. Попадаешь в раздевалку к мужикам – и можешь легко потеряться, даже если был суперзвездой МХЛ.

На взрослом уровне другой хоккей, здесь тебя не будут сразу ставить в первую бригаду большинства. Тут надо своё место выгрызать зубами. Только через терпение и труд можно подняться наверх», – цитирует Артюхина «Матч ТВ».